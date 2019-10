Německo je už mnoho let státem, který v Evropě prosazuje co největší podíl energie z obnovitelných zdrojů. Ani přes obří investice − přechod na bezemisní energetiku by se celkově mohl vyšplhat až na bilion eur − to ale dlouho nebylo na emisích skleníkových plynů příliš znát. Už loňská čísla ale naznačila, že se tento trend daří otáčet. A první odhady za letošní rok to potvrzují. Emise oxidu uhličitého by mohly klesnout až o pět procent.