Lumír Andrés Bolek od stolu v kavárně bez varování houkne na baristu: "Amigo, co je ekvádorské národní pivo?" Chlapík od kávovaru hned vystřelí: "Pilsener". Spokojen s tímto "průzkumem veřejného mínění" se Bolek obrací k autorovi textu: "Vidíš, ví to, a přitom je to podle přízvuku migrant z Venezuely."