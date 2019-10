Brzy po roce 2030 by Česko v souvislosti s vypínáním uhelných zdrojů mělo přestat být soběstačné ve výrobě elektřiny a po roce 2036 by jí mělo mít výrazný nedostatek. Stát proto musí postavit nový jaderný blok a o druhém začít vážně uvažovat. To tvrdí ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Existují ale nejméně tři dobré důvody pochybovat, že cesta nových jaderných bloků je správná.

