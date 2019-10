Už to není tekutý chladný kov. Místo něj jako by se přeléval černý asfalt, když hrdinové filmu Terminátor: Temný osud s těžkou palebnou technikou čelí zlému robotovi z budoucnosti, jenž dal snímku jméno. V těch odpudivých pohybech hmoty, jimiž se zdánlivě neporazitelný protivník opět zformuje do původní podoby, se nový Terminátor hrdě hlásí ke svému předchůdci. Nikoli k třetímu, čtvrtému či pátému dílu ságy z let 2003 až 2015.