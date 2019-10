Na první pohled to vypadá nekorektně. Do řádných prezidentských voleb zbývají více než tři roky a v Česku se rozbíhá debata o nástupcích Miloše Zemana. Nemá to ale souvislost jen se zdravotním stavem současného prezidenta, který vzdor rekondičnímu pobytu v kondici zjevně není. Otevřel ji sám Miloš Zeman, když nejprve jmenoval jako své možné nástupce Josefa Středulu či Vladimíra Dlouhého a následně to opepřil sdělením, že on sám by nejraději volil Andreje Babiše. Prezident to zřejmě pojímal jako klasickou provokaci ve stylu "nadhodím téma, vy se o něj pohádáte a já se budu královsky bavit", ale můžeme ho směle vzít za slovo, či lépe řečeno za téma. Protože i když nebudeme rovnou myslet na eventualitu, že se post může skrze abdikaci uvolnit dříve než v řádném termínu, otázka nástupnictví skutečně předčasná není. A v nadcházející hře půjde o hodně, včetně budoucnosti politického systému země.

