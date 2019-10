Bernardu Arnaultovi francouzská média někdy přezdívají "vlk v kašmírovém rouchu". Tuto přezdívku si vysloužil díky svým dravým akvizicím, které mu postupně umožnily vybudovat vůbec největší luxusní společnost na světě.

Nyní ambiciózní Arnault, jehož módní kousky nosí i francouzská první dáma Brigitte Macronová, stojí před životním obchodem. Usiluje o americké šperkařství Tiffany. Nabízí za něj 14,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu přes 330 miliard korun. Pokud by ho opravdu získal, byla by to největší akvizice v jeho kariéře.