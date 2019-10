Kdyby britské volby dopadly podle současných průzkumů veřejného mínění, premiér Boris Johnson a jeho konzervativci by triumfovali. Mají podporu zhruba 40 procent Britů a opoziční labouristy by porazili s dvouciferným náskokem. Stačilo by jim to k zisku pohodlné většiny v Dolní sněmovně. To by zároveň znamenalo, že Spojené království brzy po volbách odejde z Evropské unie na základě dohody, kterou Johnson tento měsíc dojednal se státy EU. Premiér do předvolební kampaně vstupuje jako jednoznačný favorit. Otázkou ale je, jestli mu to bude stačit k zisku parlamentní většiny.