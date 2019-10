Zlá krev, John Carreyrou Přehnané ambice mohou být na škodu. Ukazuje to příběh bravurní podvodnice Elizabeth Holmesové, která si navlékala černý rolák, aby v investorech evokovala dojem vizionářky formátu Steva Jobse. Nejbohatší lidi světa přesvědčila o tom, že její přístroj na rozbor krve dokáže včas odhalit rakovinu. Byla to ale lež, kvůli které investoři přišli o stovky milionů dolarů. Po pár letech na výsluní dnes Holmesová čeká na rozsudek. Hrozí jí až 20 let za mřížemi.

Pro Čechy je nebe nízko, Mojmír Hampl Bývalý viceguvernér České národní banky se rozhodl nabídnout svůj vlastní pohled na současnou českou společnost. Neuvízl přitom pouze v ekonomických vodách, kde zkoumá například zálibu Čechů ve slevách. Rozhlédl se do větší šířky. Základním motivem knihy je, že Čechům schází ambice. Důvody pro to autor nehledá jen v nedávných událostech tohoto a minulého století. Nachází je v době husitství. V závěru pak představuje pár návrhů pro lepší budoucnost.

Jak porozumět digitálnímu světu, Brian W. Kernighan Před investicí do IT je namístě porozumět tomu, co vlastně tato dvě písmena označují. K tomu pomůže letos vydaný český překlad knihy Briana Kernighana, jedné z ikon programátorského světa. Ten se rozhodl laikům vysvětlit, jak vlastně fungují počítače, mobily, software v nich a také internet. Zvláštní důraz pak věnuje bezpečnosti a soukromí, tématům, jež nabírají stále více na důležitosti.

Jako v nebi, jenže jinak, Aleš Palán Někteří lidé ambice nacházejí úplně jinde než většinová populace. Pokud se tomu vůbec dá říkat ambice. Vymykají se konvencím a zdánlivě ani nikam nemíří. Jen setrvávají ideálně v co nejmenším styku se společností. Ve skutečnosti ale prožívají velmi osobité a intimní životy. Ve volném pokračování fotografické knihy Raději zešílet v divočině Aleš Palán opět vykresluje charaktery těchto samotářů. V roli fotografa tentokrát vystřídala Jana Šibíka Johana Pošová.

Nasadit vlastní kůži, Nassim Nicholas Taleb Autor bestselleru Černá labuť opět přišel s poutavým čtením. Nyní míří ostrým apelem na jednotlivce. Kdo odmítá přijímat riziko, neměl by vůbec hrát. O nasazení vojáků na Blízkém východě by tak podle něj neměli rozhodovat úředníci z bezpečí svých kanceláří. Nebo by aspoň měli do první linie poslat svoje děti. Autor hodnotí "kůži na trhu" též u soudců, doktorů či novinářů. Ačkoliv kritici vyčítají Talebovi jistou dávku arogance a sebestřednosti, originalitu jeho postřehů není možné popřít.

Ideální investiční portfolio, Aleš Tůma Pokud přijde v příštích letech větší ekonomický výkyv, může to podle dolarových milionářů znamenat příležitost k investici. Možná i proto je důležité začít se na vše důkladně připravovat. V tom může být nápomocná kniha dlouholetého investičního analytika Aleše Tůmy. Ten vysvětluje základní pravidla pro tvorbu investičního portfolia. Poradí také, kdy už je čas prodat a kdy se ještě vyplatí vyčkat.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

