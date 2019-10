Evropské země se řadí mezi nejbezpečnější na světě. Dokazují to například data britského Institutu pro hospodářství a mír, který každý rok zveřejňuje Světový index míru, tedy žebříček nejbezpečnějších zemí světa. Česko v něm obsadilo 10. místo a v první desítce se drží společně s Rakouskem, Dánskem, Portugalskem nebo Slovinskem. První příčka dlouhodobě patří Islandu.

Že je bezpečnost základním atributem stability pro dlouhodobé podnikání a pro život v zemi, zdůrazňuje například ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. "Jde o bezpečnost ve smyslu absence vojenských konfliktů, převratů a kriminality, ale i určitou vyšší míru právní jistoty lidé vnímají jak z pohledu každodenního života, tak i kvůli ochraně majetku," dodává.

Bezpečnost zároveň patří mezi nejdůležitější výhody, které pramení z členství v Evropské unii. "Vstupem do EU se Česko stalo členem klubu, který ctí demokratické hodnoty a svobodu jednotlivce, mezi něž patří i respektování soukromého života či svobody myšlení. To je pro prosperitu zásadní, stejně jako to, že Evropa ctí principy tržní ekonomiky, která pro podnikání představuje určitou bezpečnost, řekněme ve smyslu stability a záruk," říká ředitelka České podnikatelské reprezentace při EU Alena Mastantuono. Přínos unie ve vztahu k bezpečnosti si uvědomují i čeští dolaroví miliardáři, 40 procent z nich jej v průzkumu J&T Banky dokonce označilo za mimořádně významný.

Absence vojenských či občanských konfliktů je bezpochyby důležitou přidanou hodnotou evropského projektu. "Ostatně právě pro podporu míru, prosperity a evropských hodnot byla EU založena," připomíná Alena Mastantuono. Právní, politická či socioekonomická nestabilita se totiž objevuje zejména v regionech, pro které jsou typické časté nebo vleklé vojenské konflikty. Naopak ve stabilních oblastech můžeme dlouhodobě pozorovat nejen ekonomický růst, ale také větší předvídatelnost práva, dodržování zásad právního státu nebo nezávislou justici.

Právě absence nezávislého soudnictví a vlády práva přitom je pro přicházející investory zdrcující. Nedovolat se spravedlnosti a vymahatelného soudního rozhodnutí v cizí zemi, která navíc nerespektuje mezinárodní řešení sporů, mnohdy znamená bezvýchodnou situaci. Pokud si třeba obchodní korporace vybírá destinaci pro svou investici, na prvním místě ji budou zajímat záruky toho, aby stát investorovi v budoucnu svévolně nezabavil majetek, nezmrazil jeho aktiva, neznemožnil mu volný převod kapitálu do zahraničí nebo bezdůvodně neodebral licence a jiná oprávnění. Takové záruky ale v zemi s bezpečnostní nestabilitou a nestálým politickým režimem nikdo nemá.

Na Ameriku už Evropa raději nespoléhá

Dění v blízkosti unijních hranic v posledních letech ukázalo, že mír není samozřejmý. Válka na východě Ukrajiny, ruská anexe Krymu, migrační krize či situace v Sýrii evropské politiky probudily z letargie a vrátily na pořad dne diskuse o společné obranné politice EU. Garantem evropské bezpečnosti i nadále zůstává Severoatlantická aliance (NATO), což evropští státníci často zdůrazňují. Vzhledem k rostoucí nestabilitě u evropských hranic a sílící kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, že evropské vlády vynakládají na svou obranu málo peněz, však roste naléhavost vzniku vlastní evropské bezpečnostní politiky. Ta by neměla NATO žádným způsobem nahrazovat, ale naopak doplňovat a posilovat jeho evropský pilíř. Evropští lídři si v poslední době začínají uvědomovat, že pokud má starý kontinent i nadále zůstat jedním z nejbezpečnějších regionů světa, je třeba být v oblasti obrany a bezpečnosti nezávislejší. A to i na spojencích na druhé straně Atlantiku. A přesně o to se EU v poslední době snaží.

Jedním z prvních důležitých kroků k vytvoření společné obrany bylo zřízení Evropského obranného fondu. Ten Evropská komise představila v roce 2016, jeho plné využívání se očekává od příštího roku. Cílem fondu není vytvoření obranného rozpočtu. Jeho smyslem jsou efektivnější investice, výzkum a vývoj v oblasti obrany a bezpečnosti. Podle odhadů komise totiž členské státy z důvodu duplicitního vývoje a výroby vojenských technologií ročně přichází o 25 až 100 miliard eur. Společný fond, ze kterého budou moci státy čerpat peníze na mezinárodní projekty v oblasti obrany, má těmto ztrátám zabránit, a to díky lepší spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. Rozpočet fondu by měl už od roku 2020 dosáhnout částky 5,5 miliardy eur ročně.

Společná armáda zatím v nedohlednu

Obranný fond není jedinou iniciativou, která má posílit evropskou obrannou soběstačnost. Na počátku roku 2018 byla spuštěna první vlna projektů v rámci Stálé strukturované spolupráce. Ta je postavena na principu posílené spolupráce v oblasti různých armádních projektů, kdy se jednotlivé státy mohou samy rozhodnout, zda se do ní zapojí, či nikoli. Česko je na tomto poli aktivní. Hned v první vlně se zúčastnilo například projektu "vojenského Schengenu", tedy zjednodušení přeshraničního pohybu jednotek, nebo projektu v oblasti vojenského zdravotnictví. Vzhledem k úspěchům první vlny byla ještě téhož roku spuštěna i druhá vlna této spolupráce.

Výraznou tváří, která tyto unijní snahy podporuje, je především francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten v projevu na pařížské Sorbonně v září 2017 navrhl mimo jiné vytvoření společných intervenčních sil, obranného rozpočtu i vojenské doktríny. K tomu má však EU stále daleko. Třeba vytvoření společné evropské armády většina členských zemí v současnosti odmítá. Přesto však EU v oblasti společné obranné politiky v posledních pěti letech − i díky zmíněnému obrannému fondu a strukturované spolupráci − pokročila více než za celé poslední dekády.

Válka v on-line světě

Zřejmě největší posun ale nastal v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tyto hrozby a útoky jsou v posledních letech čím dál častější a zákeřnější. A i když EU v současné době nehrozí bezprostřední vojenský konflikt, v kybernetickém světě se bojuje neustále. A rostoucí důraz na kybernetickou bezpečnost je skutečně namístě. K internetu je v současné době připojeno přes 80 procent Evropanů, do příštího roku má na světě fungovat přes 30 miliard připojených zařízení. Podle Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) napáchala kybernetická trestná činnost jen v roce 2016 škody ve výši jedné miliardy eur a podle některých odhadů hackerské útoky zasáhly přes tři čtvrtiny evropských společností. Cílem kyberútoků jsou čím dál častěji i ministerstva a jiné státní orgány nebo veřejná infrastruktura. Útočníci rovněž usilují o ovlivnění voleb a veřejného mínění.

S obranou proti této nové formě boje má na evropské úrovni pomoci třeba nedávno přijatý akt o kybernetické bezpečnosti. Ten jednak posiluje pravomoci, rozpočet a personál zmíněné agentury ENISA, jednak zavádí zcela nový systém certifikace zařízení připojených k internetu. Výrobky jako chytré televize, mobilní telefony, notebooky, ale třeba i chytré ledničky by se tak v blízké době měly začít dělit do tří skupin podle toho, jak a proti jakým formám kyberútoků jsou odolné. "Na bezpečnost výrobků a zařízení se musíme zaměřit. Dnes třeba ještě neexistuje tolik 'chytrých' domácností, ale za pár let to bude běžné. Taková domácnost pak může být napadena třeba skrze chytrou ledničku nebo televizi," upozorňoval během přijímání legislativy její stínový zpravodaj a bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Podle něho je důležité si uvědomit, že zařízení, která jsou v tomto ohledu zranitelná, se často vyrábí mimo EU a následně se dostávají na společný trh.

Ohrožená infrastruktura

Příkladem je kauza společnosti Huawei, která se v evropských zemích uchází o zakázky související s budováním sítě 5G. Sítě páté generace se budují kvůli vyšší přenosové rychlosti dat a rychlejší odezvě. Mají zvládnout příval zařízení připojených k internetu, ať už budou součástí chytrých domácností, měst či třeba autonomních vozidel. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před přístupem společnosti Huawei ke komponentům a technologiím sítí páté generace varoval, a to kvůli podezření napojení této firmy na čínskou vládu.

Vedle kyberbezpečnosti ale existuje ještě jedna oblast, ve které EU v poslední době učinila velký pokrok. Jde o ochranu před rizikovými přímými investicemi ze zahraničí. V únoru letošního roku přijala EU historicky první právní rámec týkající se prověřování zahraničních investic. Jeho prostřednictvím apeluje na členské státy, aby přijaly zákony, jež toto prověřování zavedou hlavně na národní úrovni. I díky tomu ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno představilo návrh zákona o prověřování zahraničních investic, na základě kterého − pokud bude schválen − bude mít vláda možnost rizikovou investici buď omezit, nebo úplně zakázat. V hledáčku by přitom měly být v první řadě investice směřující do kritické infrastruktury, mezi kterou můžeme zařadit například energetiku, dopravu, finančnictví, ICT systémy, umělou inteligenci či již zmíněnou kybernetickou bezpečnost. Čím dál větším problémem jsou i snahy o ovlivňování veřejného mínění ze strany cizího státu například skrze investice do médií či financování konferencí nebo propaganda a šíření dezinformací na internetu.

Unijní snahy o zajištění a udržení bezpečnosti v našem regionu ale ochranou internetu, investic nebo společnými investicemi nekončí. Spíše naopak. Důkazem je i to, že v rámci Evropské komise v blízké době vznikne nové generální ředitelství pro obranu a bezpečnost, které bude mít na starosti Francie. To značí, že budování společné evropské obranné a bezpečnostní politiky bude i nadále pokračovat.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

