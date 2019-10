Na rozdíl od Čechů dnes Slováci na evropské úrovni platí za spolehlivější partnery, říká v rozhovoru politolog Petr Kaniok. Českou nechuť k euru by podle něj nezměnila ani rozsáhlá kampaň. Začít se musí u přístupu politiků.

Češi i Slováci vstupovali do Evropské unie v roce 2004 společně. Lišilo se v něčem politické dění v obou zemích před vstupem i po něm?

I když jsme vstupovali v rámci jedné vlny, výchozí pozice byla malinko jiná. Česko mělo už od rozdělení cestu do EU jasnou a ani státy západního bloku náš vstup nezpochybňovaly. Slovensko se ovšem za éry Vladimíra Mečiara ocitlo dost na hraně a dlouho se mělo za to, že do EU nevstoupí současně s Českem. Slováci nakonec vstoupili ve stejné době jako my, a tak měli k EU hned od začátku mnohem vřelejší vztah. Část české politické reprezentace stále žila v myšlence, že Západ by měl být tím, kdo se od nás učí, jak se dělají reformy a transformace, a že vstoupit do EU neznamená zásadní civilizační volbu. Pro Slovensko naopak připojení k unii představovalo definitivní vypořádání se s nechvalně známým Mečiarovým obdobím. Na Slovensku se dlouhou dobu nepochybovalo o evropské integraci a o tom, že by země měla být součástí jádra. Oproti tomu Česko začalo po nástupu opozice v roce 2006 výhody integrace a i pozici tuzemska jako žáka, který se musí učit, zpochybňovat.

V současné době vztah států regionu střední a východní Evropy včetně Česka a Slovenska k EU malinko ochladl. V kampaních před evropskými volbami bylo dobře vidět, že se celý region cítí být tak trochu na druhé koleji a má pocit, že není úplně vyslyšen a jeho zájmy nejsou brány stejně vážně jako zájmy původních států unie. Myslím si, že v příštích letech reálně hrozí riziko, že se dělicí čára mezi východem a západem v EU bude zvětšovat. V zájmu Česka ani Slovenska rozhodně není se z hlavního či západního křídla integrace vydělovat. Východním zemím totiž zpravidla chybí pozitivní vize.

Petr Kaniok Docent katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, výzkumný pracovník Mezinárodního politologického ústavu a šéfredaktor Politologického časopisu. Ve výzkumu se zaměřuje na euroskepticismus nebo politický systém a instituce EU.

Čeští i slovenští milionáři hodnotí EU mnohem pozitivněji než průměrně majetní lidé. Pochvalují si přístup na společný trh, příchod zahraničních investorů, tlak na reformy nebo převzetí západních liberálních hodnot. Myslíte, že výhody EU jsou pro běžné Čechy a Slováky stále špatně uchopitelné?

Tak bych to úplně neřekl. Fakt je, že když jste úspěšný podnikatel, výhody EU jsou pro vás hmatatelnější. V okamžiku, kdy se dopracujete k majetku v řádu milionů dolarů, logicky obchodujete mezinárodně. Odstranění cel, bariér a dalších překážek tak cítíte mnohem intenzivněji a každý den, protože umožňuje vytvářet vaše bohatství.

Největší roli mezi teoriemi o smýšlení lidí o EU hraje tzv. teorie výhodnosti. V ní se říká, že největší pravděpodobnost vnímat EU pozitivně mají lidé, kteří cítí, že integrace jim poskytuje výhody v úrovni sociálního nebo ekonomického kapitálu. Opakem jsou lidé, kteří se v kontextu integrace cítí jako poražení nebo výhody nevnímají úplně hmatatelně, což je u běžné populace realita. Ti mají větší tendenci přiklánět se k euroskepsi. Když jste dělník nebo běžný zaměstnanec, výhody plynoucí ze čtyř základních svobod EU jsou až na pár výjimek v zásadě abstraktní.

Slovensko se od Česka vzdaluje nejen svým proevropským postojem, ale také tím, že přijalo euro. Bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková říká, že základem úspěšného přijetí eura na Slovensku byl široký konsenzus odborníků, politiků a veřejnosti. Proč je podle vás situace u nás tak odlišná?

Pokud bychom začali u veřejnosti, když se podíváme na poslední zveřejněný Eurobarometer (evropský průzkum veřejného mínění − pozn. red.), tak na Slovensku je míra podpory pro společnou měnu 77 procent, což je výrazně nad průměrem EU, který se pohybuje na hranici 62 procent. V Česku je to 26 procent. Myslím si, že tady je potřeba začít. Pokud to číslo bude takové i nadále, všechny reálné snahy o zavedení eura u nás budou v podstatě chimérické.

Kde se u nás tak nízká podpora vzala?

To je právě otázka. Je to tím, že česká populace je všemi politiky až na výjimky masírována tvrzeními, že euro je nevýhodné, nebezpečné a rizikové? Nebo to vychází z faktu, že Češi jsou v celé řadě dalších věcí jedněmi z největších euroskeptiků v EU? Česká veřejnost samozřejmě má k pochybování o společné měně některé legitimní důvody, protože eurozóna je všechno, jen ne úplně úspěšný a dokončený projekt. Šance na změnu ve vnímání ale nepřijde do okamžiku, než Češi uvidí, že státům, které společnou měnu mají, se díky ní daří lépe. To však v současné době s čistým svědomím říct nelze. Zároveň je obtížné prodat voličům zásadní změnu jako opuštění národní měny v případě, kdy politici nejsou schopni z mnoha důvodů jasně říct, v čem to běžným Čechům pomůže.

Elena Kohútiková právě vysvětlovala, že slovenskému přijetí eura předcházela rozsáhlá kampaň, v rámci níž jezdili po celém Slovensku a vysvětlovali lidem, jaké změny v praxi přijdou.

Souhlasím, bezesporu je potřeba veřejnost přesvědčit, ovšem zároveň záleží na tom, v jakém kontextu. Když vstupovalo Slovensko, situace byla jiná. Upřímně si nedovedu představit, že by dnes sebelepší podobná aktivita měla v Česku šanci na úspěch a dokázala zmíněná procenta podpory zásadním způsobem zvýšit. Začít se nejspíš musí u politiků. Diskurz se ale nezmění do té doby, dokud se politici nebudou cítit při prosazování přistoupení ke společné měně bezpečně. Myslet si, že se vydají do předem prohrané bitvy, je dost naivní.

Zmínil jste euroskepticismus, jemuž se ve výzkumu věnujete. V čem se ten český a slovenský liší, pokud máme na mysli stranický systém?

Liší se hlavně v tom, že ten český je přítomný dlouhodobě, jasně naformulovaný a ovlivňuje veřejné mínění už od vstupu Česka do EU. I v letech největšího unijního "boomu" okolo roku 2006 jsme měli vlády, které k EU byly kritické, což se na Slovensku nedělo. I když se tamní stranický systém stává méně rezistentním vůči euroskepticismu, stále jde o něco, co je poměrně nové, méně vlivné a málo zakořeněné v tradičních stranách. V Česku je euroskepticismus přítomný kontinuálně, a navíc se ještě rozvíjí. S "měkkou" kritikou a požadavky na reformu EU si v posledních letech začínají pohrávat i mainstreamové strany, které byly dříve proevropské, jako například ČSSD nebo ANO. To vše má pochopitelně dopad i na názory veřejnosti. Češi jsou tradičně druhý nejskeptičtější národ v EU, a pokud se nějakým způsobem dobelháme k brexitu, pravděpodobně převezmeme štafetu od Britů.

Úzké politické vedení Česka čítá za posledních 15 let řadu euroskeptiků, jako jsou prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, nebo evropského "pragmatika" v podobě Andreje Babiše. Jak na tom bylo a je v tomto ohledu Slovensko?

Tam je elita mnohem více konformní, žádná vláda nekoketovala s vyvedením země z jádra integrace. Na úrovni vlád a hlav státu je tam situace mnohem méně pestrá než v Česku, kde si řada čelných představitelů pohrávala s kritikou integrace.

Přinesla prezidentka Zuzana Čaputová v tomto směru nějakou změnu?

Hlavním aktérem evropské politiky na Slovensku je vláda, pozice prezidentky má smysl v symbolickém rozměru. V rámci Visegrádu, který je vnímán jako toxická značka, je Čaputová chápána jako zdaleka nejliberálnější, nejotevřenější a nejprozápadnější z hlav států. Realita slovenské evropské politiky vlády se ale v podstatě nemění, ústava k tomu prezidentce žádné pravomoci nedává.

Když jsme u vládních kabinetů, vidíte rozdíly ve schopnosti české a slovenské diplomacie prosazovat na evropské úrovni svou politiku? Dokážou Češi a Slováci vytvářet potřebné koalice?

Myslím si, že Slovensko má lepší reputaci a je bráno jako spolehlivější hráč a dlouhodobý partner. Souvisí to s tím, co už jsem říkal − tedy že Slováci se v rovině hlavních představitelů pohybují v evropském mainstreamu, kdy neprosazují nějaké zásadní reformy. Řekl bych, že slovenská situace je ze všech států V4 nejlepší, protože je chápáno jako země nejvíce ukotvená v hlavním proudu integrace. Zároveň je vidět, že se Slovensko v posledních letech pokouší vzdálit od té toxické značky Visegrádu, protože mu v jeho snaze budovat koalice a spojenectví úplně nepomáhá.

Z průzkumu projektu Český národní panel přitom vyplývá, že Češi i obyvatelé ostatních zemí V4 vidí přínos spolupráce v rámci Visegrádu právě především ve společných politických krocích v Evropské unii. Překvapuje vás to?

Myslím si, že Visegrád vypadá lépe rétoricky, než funguje reálně. Když se podíváme na ladění pozic před schůzkami Evropské rady, tak to může vypadat, že státy toho mají hodně společného a postupují jednotně. Zformulování společné pozice ale neznamená, že ji také prosadí. Ani v rovině nejvyšších jednání nevidím, že by Visegrád dospěl k nějakým velkým úspěchům. Když se vrátíme například k červencové Evropské radě, na níž se rozdělovaly funkce (v institucích EU − pozn. red.), tak tam V4 de facto neprosadila vůbec nic.

Druhou a zásadnější věc představuje absence či nedostatek sdílených zájmů a hodnot v sektorových politikách. Myslím si, že se předsedům vlád V4 v uplynulých měsících podařilo vyvolat u voličů doma i části voličů a politiků v západních státech dojem, že Visegrád je nesmírně kompaktní a akceschopná jednotka, která se dovede zkoordinovat a má nějaký hlasovací, politický či vyděračský potenciál. Realita ovšem je, že když se podíváte na zájmy států v dílčích sektorech, mnohdy hlasují úplně jinak a vytváří úplně jiné koalice a spojenectví. Řekl bych tedy, že u Visegrádu v evropské rovině zdání hodně klame a koordinace a "rodinné fotky" před Evropskými radami se úplně nedaří přetavovat v reálné politické výstupy.

O druhém českém předsednictví Rady EU, plánovaném na rok 2022, a jeho rozpočtu se toho napsalo už hodně. Jak ale zvládli své předsednictví v roce 2016 Slováci a v čem nám mohou být příkladem?

Podle mě úplně ve všem, protože svůj úkol zvládli velmi důstojně. Neměli k dispozici astronomický rozpočet, ale splnili základní podmínku − vzali to vážně. A to i ve finanční rovině, kde nejde o chlebíčky a výlety, jak říká Andrej Babiš, ale o to, mít k dispozici dobré lidi, kteří jsou připravení a vyškolení. Lidi, kteří zvládnou řízení jednání i vyjednávací proces. Když je nebudete mít, těžko můžete dospět k nějakému úspěchu. To už by možná bylo lepší předat tento úkol jiné zemi než riskovat, že to zase vyústí v nějakou blamáž, kterou jsme zažili už v roce 2009.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

