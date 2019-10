Pokud přemýšlíme o cestách, které mohou přivést českou ekonomiku do recese, tak nemůžeme mluvit o tom, že by recese přišla jako blesk z čistého nebe. Diskuse na téma krize − jak, kdy a kde nám hrozí − se vede již nějakou dobu. Paradoxně to může být i jedna z cest. Vedle objektivních příčin je to i psýché, naše hlava či "blbá nálada".

