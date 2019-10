V loňském roce investovaly podniky do výzkumu a vývoje rekordních 63,6 miliardy korun. To je téměř o sedm miliard více než o rok dříve. Dá se navíc čekat, že objem peněz letos ještě naroste. Od dubna se firmám výrazně zjednodušila pravidla, podle kterých si mohou výdaje na inovace snáze odečíst z daní. "Bude samozřejmě záležet i na tom, jestli se bude dařit ekonomice, ale zatím to vypadá, že by se výdaje mohly v dalších letech ještě zvýšit," říká ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). "Pomoci by měla i změna pobídek, jež budou nově pouze pro firmy, které investují do výzkumu."

