Postavit novou elektrárnu nebo opravit starou bude v Evropě těžší než dřív. Může za to nedávný rozsudek Tribunálu Soudního dvora EU týkající se plynovodu OPAL. Tribunál zcela nově vyložil obecnou zásadu solidarity zakotvenou v základní smlouvě o Evropské unii.

Členské státy tak teď budou muset při plánování energetických projektů důkladněji zkoumat, co chtějí jejich sousedé. A případně jim kompenzovat újmy. To by podle některých právníků mohlo zastavit nebo zdržet nejen výstavbu energetických sítí, ale třeba i jaderných elektráren.