Indická nízkonákladová letecká společnost IndiGo je blízko podání rekordní objednávky na více než 300 letadel Airbus z řady A320neo v katalogové hodnotě nejméně 33 miliard USD (761,7 miliardy Kč). IndiGo, jež patří do skupiny InterGlobe Aviation, si tak hodlá upevnit pozici největší letecké společnosti v Indii podle podílu na trhu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Objednávka od IndiGo by měla být největší objednávkou Airbusu od jednoho dopravce. V roce 1997 sice US Airways objednaly až 400 letadel Airbus A320, mnoho těchto letadel ale nakonec nebylo dodáno. Plánovanou dohodou evropský Airbus také boduje v souboji s americkým Boeingem.

Související