Společnost Booking.com se v Praze přestěhovala do nových kanceláří v budově Na Příkopě 14. Odtud bude on-line rezervační platforma, pro niž pracuje přes 17 500 lidí ve dvou stovkách kanceláří v 70 zemích světa, obsluhovat český a slovenský trh. Důvodem odchodu z původního místa v budově Havlíčkova Plaza je jednak expanze společnosti, ale také touha po designově hezčích kancelářích. Ty nové mají plochu zhruba 600 metrů čtverečních a pracovat v nich může až 36 zaměstnanců. O jejich design a vybavení se postaraly společnosti CBRE, Techo, Halla a DT­-Expert.

Poptávka po pronájmu kanceláří v Praze výrazně klesla

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se v Praze pronajalo 85 200 metrů čtverečních moderních kancelářských ploch, meziročně o třetinu méně a oproti předchozímu kvartálu méně o 17 procent. Uvedlo to sdružení Prague Research Forum, jehož členy je pět mezinárodních realitněporadenských firem. Údaje se vztahují k celkové hrubé realizované poptávce, včetně obnovených smluv, tzv. renegociací, a podnájmů. Podíl neobsazených kancelářských prostor dosáhl 5,1 procenta, což je oproti druhému čtvrtletí nárůst o 0,5 procentního bodu, meziročně jde však o pokles o jeden procentní bod. Developeři v metropoli staví další administrativní budovy. Jen ve třetím čtvrtletí developeři v Praze dokončili tři kancelářské budovy a zahájili výstavbu dalších tří. Konkrétně jde o další fázi projektu River City v Praze 8 o dvou objektech a rekonstrukci budovy Sixty House v Praze 4 v ulici Na Pankráci 60. V hlavním městě je dnes 3,60 milionu metrů čtverečních moderních kanceláří.

V budově Nákladového nádraží Žižkov má být filmový archiv i škola

V čelní budově někdejšího Nákladového nádraží Žižkov v Praze by měl v budoucnu sídlit Národní filmový archiv, v severním křídle má vzniknout základní škola a v jižním by měl developer Sekyra Group vybudovat komerční prostory a střešní nástavbu s nájemními byty. Vyplývá to z návrhu memoranda o využití památkově chráněné funkcionalistické budovy, které se chystá podepsat hlavní město, Praha 3, ministerstvo kultury a firmy majetkově zainteresované v nádražní budově. Další projekty na brownfieldu o rozloze zhruba 33 hektarů plánují firmy Central Group a Penta Real Estate.

Němci koupili v Karlíně kancelářskou budovu

Kancelářskou budovu v pražském Karlíně River Garden I koupila německá investiční společnost Warburg­-HIH Invest Real Estate. Komplex o pronajímatelné kancelářské ploše 19 000 metrů čtverečních kanceláří a 2200 metrů čtverečních obchodních ploch je pro německého investora první tuzemskou nemovitostí. Dosavadním vlastníkem šestipatrového objektu byla společnost LaSalle Investment Management. Cena nebyla zveřejněna, v roce 2017 se však nemovitost prodala za 57 milionů eur (1,5 miliardy korun). O obchodu informovala poradenská společnost BNP Paribas Real Estate, jež prodej pomohla zprostředkovat.

