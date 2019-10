Vysoký český ústavní činitel zase jednou míří do Číny. Kdyby za sebou česká politika neměla ve vztahu k Pekingu poněkud turbulentní období, byla by to zpráva o běžném diplomatickém provozu. Jenže není. Na vztahu k Číně se v poslední době definují do velké míry i vztahy mezi jednotlivými aktéry v domácí politice a vznikají ryze domácí politické konflikty. Z nich mají v Pekingu nepochybně radost, i když se jim nedaří českou politiku a společnost ovlivňovat tak, jak by si nejspíš představovali.

