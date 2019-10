Odcházející prezident Evropské centrální banky Mario Draghi, jehož osmiletý mandát skončí 31. října, se zapíše do dějin měnové politiky tím, že strážkyně eura pod jeho vedením nasadila širokou paletu neobvyklých nástrojů, aby povzbudila skomírající hospodářský růst eurozóny. Ale také jako odvážný strážce společné měny, kterou houževnatě bránil. Na svém postu musel neustále čelit kritikům, hlavně z Německa, že ECB svými rozsáhlými nákupy dluhopisů dělá to, co jí vůbec nepřísluší, neboť se míchá do rozpočtové politiky národních vlád.

