Ačkoliv se růst ekonomiky Hongkongu kvůli více než pětiměsíční politické krizi zpomalil, místnímu byznysmenovi Johnu Cheungovi se v těchto dnech podařilo prodat za 969 000 dolarů (22,4 mi­lionu Kč) parkovací místo v centru města velké 12,5 čtverečního metru. Cheung tak překonal předchozí rekordní částku 760 000 USD (17,5 milionu Kč).

Aktuální suma je podle agentury AFP názorným příkladem ekonomických nerovností v hongkongské společnosti, ze kterých pramení hněv některých demonstrantů. Ve městě jsou jedny z nejvyšších cen nemovitostí na světě, ale každý pátý občan přitom žije pod hranicí chudoby.

Částka, za kterou podnikatel parkovací místo prodal, odpovídá třicetinásobku průměrné roční mzdy v bývalé britské kolonii. Místo se nachází v pátém nejvyšším mrakodrapu ve městě zvaném The Centre, který je podle agentury Bloomberg jednou z nejdražších kancelářských budov na světě. Cheung původně vlastnil v mrakodrapu čtyři parkovací místa, tři již dříve prodal za šestimístné částky.

10 tis. USD je průměrná cena za metr čtvereční obytné plochy v Hongkongu, což je nejvíce na světě.

"Hodně majitelů z mrakodrapu The Center se pohybuje ve finančnictví nebo v jiných rychle rostoucích odvětvích," říká šéf hongkongské realitní společnosti Centaline Commercial. "Pro tyto magnáty to není významná koupě, pokud to porovnáte s hodnotou celých pater, která (tam) vlastní."

Realitní trh v Hongkongu se stal politickým tématem. Ceny se tam raketově zvyšují, což způsobuje krach některých menších společností, které si nemohou dovolit platit stále vyšší nájmy. Pro obyvatele je zase těžké najít slušné bydlení. Podle studie poradenské firmy CBRE přijde metr čtvereční obytné plochy v Hongkongu na 10 000 USD (230 tisíc Kč). Následují Singapur (5000 USD) a Šang­haj (3500 USD).

Rovněž takzvaný Giniho koeficient, který měří nerovnost v příjmech, byl pro Hongkong v roce 2016 nejvyšší ze všech rozvinutých ekonomik na světě.

Letos v červnu vypukly v Hongkongu několikamilionové demonstrace kvůli návrhu zákona, který by umožnil vydávat podezřelé do pevninské Číny. Ačkoliv správkyně Carrie Lamová návrh zrušila, protesty pokračují. Podle AFP je rozdmýchává i propast mezi bohatými a chudými.

Související