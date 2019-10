První telefon s radarem

Google začíná prodávat čtvrtou generaci telefonů Pixel. Nejvýraznější změnou je přidání druhého objektivu na zádech mobilu a začlenění miniaturního radaru, který slouží k ovládání telefonu bez dotyku. Zatím nová funkce zvládá přecházet mezi písničkami a pomáhá zrychlit odemykání telefonu − aktivuje senzory dříve, než uživatel telefon zvedne, stačí jen nad ním mávat rukou. Google sází i na kvalitu displeje s obnovovací frekvencí 90 Hz, díky které dění na obrazovce působí plynulejším dojmem.

Myš proti vlhkým dlaním

Tělo myši Cooler Master trochu připomíná plástev medu. Foto: archiv firmy

Špičkové počítačové myši švýcarského Logitechu mohou mít různé podoby − od obří MX Master až po nečekanou myš Cooler Master, které jako by chyběla spousta materiálu. Ve snaze vyrobit lehkou profesionální myš inženýři vytvořili její tělo jako skořepinu s otvory. Výsledek trochu připomíná plástev medu. Na nízké hmotnosti i spolehlivosti ovládání myši se podílí speciální pletený kabel, který nijak neomezuje její pohyb. Celek váží 53 gramů a v ruce je překvapivě pohodlný, a to i díky perforacím, které zabraňují pocení dlaní.

Switcher dostal Zaklínače do kapsy

Witcher 3 Complete Edition pro herní konzoli Nintendo Switch převádí rozsáhlou PC hru s desítkami hodin rozhovorů a morálně nejednoznačnými úkoly do kapesního zařízení. Foto: archiv firmy

Geralt z Rivie je populární postava literárního světa, která by měla brzy vstoupit i do toho televizního − Netflix ohlásil, že o Zaklínači natočí seriál. Nejprve ale jeho herní podoba zamíří do kapes, a to i se všemi přídavnými úkoly. Witcher 3 Complete Edition pro herní konzoli Nintendo Switch převádí rozsáhlou PC hru s desítkami hodin rozhovorů a morálně nejednoznačnými úkoly do kapesního zařízení. Úkol to byl náročný a dotkl se grafického zpracování, obsah sám ale zůstal bez kompromisů, včetně českých titulků.

