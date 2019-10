Včerejší zasedání Evropské centrální banky bylo posledním, kterému z křesla prezidenta této instituce velel Mario Draghi. Dvaasedmdesátiletý italský ekonom na konci tohoto měsíce po osmi letech přepustí své místo Francouzce Christine Lagardeové. Ta letos, rovněž po osmi letech, skončila v čele Mezinárodního měnového fondu.

"Cítím se jako někdo, kdo se snažil co nejlépe plnit mandát," řekl Draghi na rozlučkové tiskové konferenci. Odcházející šéf ECB, jemuž se podle postavičky ze známé počítačové hry přezdívá "Super Mario", vejde do dějin jako muž, který zachránil eurozónu. "V rámci našeho mandátu je ECB připravena udělat cokoliv, aby ubránila euro. A věřte mi, bude to opravdu stačit," řekl Draghi v roce 2012, kdy se zdálo, že dluhová krize rozklíží měnovou unii. Svá slova dodržel − ECB pod jeho vedením začala masivně skupovat státní i firemní dluhopisy ve snaze podpořit ekonomiku eurozóny. Ze stejného důvodu držela nízko i úrokové sazby. Za celých osm let, co Draghi centrální banku vedl, nezvýšila ECB úroky ani jednou.

