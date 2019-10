Na stovku Čechů v produktivním věku připadne v roce 2050 téměř šest desítek seniorů. Dnes je to o polovinu méně. Nejen Česko, ale i okolní země budou rychle stárnout. Dětí se bude rodit málo. "Očekává se, že do roku 2050 téměř polovina zemí východní a střední Evropy přijde o 15 procent obyvatel," varuje Andreas Tudyka z Mezinárodního měnového fondu. Bulharů bude za třicet let skoro o čtvrtinu méně, Čechů o dvacetinu. Výjimkou je Turecko, kde počet lidí poroste.