Už je to 27 let, co v Praze naposledy účinkoval Marc-André Hamelin. Město se za tu dobu změnilo k nepoznání a teď se snad změní i to, co si s ním kanadský klavírista spojuje. "Když jsem vylezl z příletové haly na letišti, nikdo na mě nečekal," vzpomíná muž, který si tak sám vzal taxi do nuselského hotelu Panorama. "Samozřejmě jsem netušil, že taxikáři mají jednu sazbu pro místní a druhou pro turisty. Pěkně jsem se plácl přes kapsu."