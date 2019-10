Lena přijela do České republiky na 90 dní. Umožnilo jí to zrušení víz Evropské unie s Ukrajinou. Podmínkou bezvízového režimu je ale zákaz jakékoliv výdělečné činnosti. Lena přijela do Prahy, aby se starala o dceru v rodině, v níž uklízí její neteř. Obě dvě porušily zcela vědomě podmínky vízové povinnosti. Nejsou jediné − podobných "černých" pracovnic i pracovníků jsou nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích Evropské unie desítky tisíc. Ukrajina patří mezi země, které dlouhodobě trpí čistým odlivem pracovní síly. Lidé odsud utíkají za prací kamkoliv − nejen proto, že je lépe placená, ale často také proto, že na Ukrajině žádná práce prostě není.

