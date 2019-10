Když věrný fanoušek jedné značky poprvé koupí konkurenční produkt, svědčí to o tom, že má ona značka problém. A to i když nejde o rozhodujícího odběratele. Situace je o to vážnější, když se takové "nevěry" z donucení dopustí zákazník, který si z orientace na jednoho výrobce udělal konkurenční výhodu. Právě tak se dá interpretovat včera potvrzený obchod Českých aerolinií (ČSA) s evropským výrobcem letadel Airbus.

