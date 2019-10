Tvrdit, že jsou v Praze nájmy drahé, je stejné jako říkat, že když venku prší, je mokro. Jde o prostě neoddiskutovaný fakt. Podle analýzy společnosti Deloitte v letech 2014 až 2018 stoupla průměrná cena nájmu o více než třicet procent, růst se přitom týkal celého území Prahy. Ve stejné době stoupla průměrná mzda Pražana o 24 procent. Rychlejší růst nájemného znamená, že lidé žijící v Praze platí v poměru ke svým příjmům za bydlení víc než v minulosti. Musí se proto buď uskrovnit jinde, a tak méně utrácejí i spoří. Nebo se musí odstěhovat do menších (a přitom už stejně drahých) bytů. Případně jsou vytěsňováni na okraj a do přilehlých obcí se všemi negativními důsledky, které dojíždění do města má.

