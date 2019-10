Naši klimaskeptici mají nový hit. Je jím petice pěti set "vědců a expertů zabývajících se klimatem" adresovaná generálnímu tajemníku OSN Gutteresovi. Signatáři dokumentu zvaného Evropská klimatická deklarace tvrdí, že se vlastně nic neděje, že klimatické modely předpovídají mnohem větší oteplování, než odpovídá realitě, že vliv skleníkových plynů je přeceňován a že snaha o omezení emisí jen zbytečně škodí ekonomice. Čeští klimaskeptičtí publicisté z toho radostně usoudili, že vědecký konsenzus o probíhajících změnách klimatu fakticky neexistuje. A že by světové společenství mělo poslouchat právě skeptické vědce.

Jak se to má s odborností signatářů petice a s jejím pozadím? Mezi "experty na klima" najdeme pestrou směsici profesí: lékaře, ekonomy, statistiky, botaniky, chemiky, genetiky… ale kupodivu jen deset lidí, kteří uvádějí, že se věnují klimatologii. Jediným českým "expertem na klima" je zde Václav Klaus senior. Za pozornost stojí i to, že organizátorem petice je nizozemský geofyzik Guus Berkhout. Ten začal kariéru jako zaměstnanec ropné firmy Shell a na Wikipedii se o něm dočteme, že během univerzitní dráhy založil firmu provádějící seizmický průzkum pro konsorcium ropných společností. Ty se na něj za akce zpochybňující závažnost změn klimatu jistě nezlobí.

Jak je to s fakticitou? Projekt Climate Feedback hodnotí text petice jako "zaujatý, nepřesný, zavádějící, vytrhávající údaje z kontextu". Zvláštní půvab má odstavec, kde signatáři uvádějí, že na CO 2 není možné pohlížet jako na něco škodlivého, protože čím víc je ho v atmosféře, tím lépe rostou rostliny. Je to podobné, jako by někdo tvrdil, že pokud je voda životodárná, vyplývá z toho, že se v ní nelze utopit.

Petici skeptiků nadšeně přivítal na Twitteru například expremiér Mirek Topolánek. "To, po čem jsem dlouho volal, má reálnou šanci. Vědecká diskuse o alternativách změn klimatu a antropogenním vlivu!" napsal. Proč ne, ale při vší úctě: k vědecké debatě by to chtělo přece jen serióznější základ než text, který je něčím mezi lobbistickým elaborátem a parodií na klimatologii.

