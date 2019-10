Britský premiér Boris Johnson dokázal to, co jeho předchůdkyně Theresa Mayová nezvládla ani na tři pokusy. Britští poslanci hlasovali pro jeho dohodu se státy Evropské unie o tom, za jakých podmínek Británie odejde z Evropské unie. Jenže vzápětí odmítli premiérův požadavek, aby smlouvu definitivně schválili v mimořádném zkráceném řízení už do zítřka.

Johnson tak sice má většinu pro svou podobu brexitu, ale smlouvu nejspíš nezvládne prosadit tak rychle, aby Spojené království mohlo z EU odejít ve stávajícím termínu, tedy 31. října. Johnson přitom prohlásil, že by "raději ležel mrtvý ve škarpě", než aby připustil další odklad britského vystoupení.