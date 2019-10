Až ve čtvrtek dopoledne prezident Miloš Zeman předstoupí před poslance, aby vládě pochválil rozpočet, jistě se nevyhne svým oblíbeným tématům. Dojde na úředníky, respektive státem placené zaměstnance, kterých vytrvale přibývá a prezidentovi se to oprávněně nezdá. Pustí se s obvyklou razancí maskující bezradnost do mnohamiliardových dotací na obnovitelné zdroje, s kterými vláda přes opakované apely hlavy státu neumí zatočit. Nebyl by to Miloš Zeman, kdyby také neapeloval na vyšší investice. A zcela jistě prezident ukáže, jak má spadeno na daňové výjimky.

