Zápis v národním registru, trestní bezúhonnost, vedení dokumentace, ceník, potvrzení o zaplacení, pojištění odpovědnosti, informovaný souhlas pacienta, omezení reklamní prezentace, povinnost fungovat jen v předem oznámené provozovně, možnost kontrol včetně sankcí… Tak hustě mělo být vykolíkováno hřiště, na němž se podle původně chystaného zákona o léčitelských službách měli pohybovat čeští léčitelé. Ale nebudou. Ministerstvo zdravotnictví usoudilo, že kvůli rychlému schválení bude lepší jen novelizovat zákon o zdravotních službách a zavést živnost léčitel.

Práce kvapná tak může být málo platná. Tučná pětisettisícová pokuta guruům alternativní medicíny je správná, stejně jako zavedení povinnosti vést poradenskou dokumentaci nebo nutnost sdělit pacientům, že nejde o zdravotní službu. Ale bude to stačit? Vytlačí to do kriminálních sfér metody obskurních šarlatánů, kteří léčí depresi třímáním zázračných minerálů a rakovinu partnerským vztahem?

Nejlepším kladivem na podvodné léčitele mohlo paradoxně být jejich administrativní zatížení v rozsahu, jaký musí snášet klasická medicína. Za léčitelem totiž často přicházejí pacienti s představou, že všechno záleží jen na síle osobnosti. Je to svět bez byrokracie, bez nekonečného ťukání do klávesnice počítače i bez přísně kontrolovaných a daněných účtenek. Právě ona odlišnost od oficiálního systému zdravotní péče nejvíc vábí. To všechno mohlo s novou regulací zmizet. Léčitel pod kontrolou, s certifikátem beztrestnosti na zdi a s pojištěním odpovědnosti za telepatický přenos energie nebo diagnostiku na dálku by možná ztratil něco ze své magičnosti, rozhodně by ale byl mnohem opatrnější při udílení rad pacientům.

Takto nebude mít alternativní medicína rovné podmínky jako medicína klasická. Bude je mít snazší. Už teď se zdá, že na negativní jevy spojené s léčitelstvím úprava stačit nebude.

Související