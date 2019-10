Michal Čarný je od září generálním ředitelem společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko. Vystřídal Miroslava Lukeše, který v čele společnosti stál bezmála osm let a pod jehož vedením se Mastercard podařilo předstihnout konkurenční Visu v počtu vydaných karet. Čarný chce využít toho, že je Česko v oblasti plateb jedním z nejinovativnějších trhů na světě, a přiblížit tak zemi vizi bezhotovostní společnosti.

Váš předchůdce Miroslav Lukeš stál například za projektem bezhotovostního tržiště Manifesto či se angažoval v zavádění bezhotovostních plateb v dopravě. Jaké novinky připravuje Mastercard pod vaším vedením?

Novinek bude řada. Nemohu všechny v detailu prozradit, ale určitě mohu poodhalit, že nejprve se budou týkat oblasti produktů, tedy platebních karet a jejich výhod. Zde připravujeme nové věci jak u běžných karet, tak u těch prémiových. A poté samozřejmě budeme pokračovat v našem zaměření na oblast digitalizace. Chceme docílit naprosto jednoduché a bezproblémové uživatelské zkušenosti při platbách na internetu. Aby ověřování plateb bylo pro držitele karet jednoduché a příjemné, ale současně abychom udrželi absolutní bezpečnost. A také se zaměříme na pokračující digitalizaci ve fyzickém světě, kam patří například mobilní platby. Tady už jde nejen o platby prostřednictvím mobilního telefonu, ale musíme se soustředit i na nositelnou elektroniku, jako jsou hodinky a podobně. Nedávno jsem například vyzkoušel platební prsten a i jako muži se mi velmi líbil.

Pracujete na nějaké iniciativě, která by rozšířila po Česku platební terminály s inovativními prvky, jako jsou otisky prstu nebo Face ID?

Novinek v této oblasti bude určitě přibývat. Dnes už některé platební terminály fungují na operačním systému Android, což znamená, že jde o chytrá zařízení, jež je možné obohatit o řadu dalších funkcí, které obchodníkům zpříjemňují život. Jednou ze zajímavých funkcí, která má velký potenciál například v restauracích, je přidání dodatečných funkcionalit do terminálu. Ty mohou restauratérům pomáhat spravovat skladové zásoby nebo objednávat suroviny. V zásadě jim také ušetří čas, protože digitální platby jsou jednodušší pro obchodníky i uživatele. Díky tomu obchodníci dosáhnou na vyšší objemy transakcí a vyšší zisk.

Michal Čarný (32) Vystudoval ekonomii a strategii na americké University of Chicago a britské London School of Economics and Political Science. Před příchodem do Mastercard působil pět let ve společnosti Roland Berger Strategy Consultants, kde vedl poradenské projekty se zaměřením na finanční služby a telekomunikační sektor. V Mastercard byl tři roky odpovědný za přípravu a realizaci strategie pro spotřebitelské a firemní produkty v Česku, na Slovensku a v Rakousku. Měl také na starosti implementaci inovativních služeb nebo rozvoj netradičních vydavatelů včetně fintech společností.

Taková vylepšení se asi promítnou do ceny terminálu, že?

Paleta terminálů, které jsou na trhu k dispozici a které se budou dále vyvíjet, je poměrně široká. Začíná u skutečně velmi jednoduchých zařízení, u nichž je tlak na cenu, aby nepředstavovala ekonomickou bariéru pro malé a střední obchodníky. V tuto chvíli v Česku vedeme pilotní projekt, ve kterém se akceptace karet dá provádět přes jednoduché zařízení připojené k mobilnímu telefonu. A nedávno jsme v Polsku prováděli také úspěšný pilot, kde dokonce ani další zařízení nebylo potřeba a k akceptaci sloužil jenom mobilní telefon. Samozřejmě s tím, jak přibývají funkce a narůstá jejich sofistikovanost, se dostáváme ke složitějším, ovšem dražším zařízením.

Kdy lze hypoteticky očekávat vznik bezhotovostní společnosti v Česku? Co tomu může bránit?

Vize bezhotovostní společnosti je reálná a jednou k ní dospějeme. Navíc je dobrá pro všechny zúčastněné, a to jak pro účastníky platící − a zde nechci používat výraz "držitelé karet", protože se do budoucna rozsah způsobů placení bude stále rozšiřovat −, tak pro obchodníky, kteří jsou do procesu zapojeni. Inspiraci můžeme hledat například v severských zemích, kde se této vizi výrazně přiblížili. Ukázky toho, jak může bezhotovostní společnost vypadat, už můžeme pozorovat i u nás. Zmíním například projekt kompletně bezhotovostního tržiště Manifesto. Jsem rád, že zpětná vazba na něj byla extrémně pozitivní. Ukazuje nám, že bezhotovostní společnosti v zásadě nic nestojí v cestě. Samozřejmě ten proces bude postupný. Lidé a obchodníci si však budou čím dál víc uvědomovat náklady a nepříjemnosti, které s hotovostí souvisí, ale nejsou na první pohled vidět. Na pozadí budou muset probíhat také legislativní změny, které plně bezhotovostní společnost umožní.

Je přechod k bezhotovostním platbám výhodný i pro drobné podnikatele? Velcí obchodníci mají terminál často zdarma a z plateb přes něj odvádějí provozovatelům třeba jen 0,5 procenta, u těch menších může jít o dvě procenta i víc.

Troufl bych si tvrdit, že pro malé obchodníky je dokonce ještě výhodnější, protože v práci s hotovostí čelí poměrně zásadním bariérám, a to nyní nemám na mysli jen riziko, které s ní souvisí. Také náklady na její správu jsou nezanedbatelné a ve velké míře dopadají právě na malé a střední obchodníky. Konkurenční prostředí se stále vyvíjí a i malí obchodníci dnes mohou dosáhnout na sazby okolo jednoho procenta. Současně právě oni hledají nástroje, jak přilákat ­klienty do svých provozoven nebo ke svým službám či jak zvýšit své obraty, a to jim digitální platby umožní. Průzkumy ukazují, že digitální platby obchodníkům pomohou zvednout tržby v průměru o 18 procent. S hotovostí mají v tomto ohledu velmi svázané ruce. Takže když se zamyslím nad tím, kdo bude z bezhotovostní společnosti benefitovat, jsou to ve velké míře právě malí a střední obchodníci.

V únoru představila dnes už bývalá ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková fond, který má pomáhat drobným podnikatelům získávat terminály zdarma a redukovat poplatky za přijímání karet. Vznikl spoluprací tohoto ministerstva, Mastercard a dalších institucí. Jak tato iniciativa pokračuje?

Čím dál více se konkretizuje tak, aby skutečně mohla přinést na trh určité benefity. V nedávné době (v polovině září − pozn. red.) jsme na ni navázali a podepsali s českou vládou memorandum o spolupráci, které má několik bodů, mezi něž patří právě podpora malých a středních obchodníků. V memorandu jsme se zavázali, že za Mastercard přispějeme na rozvoj digitálních plateb v tomto segmentu částkou 26 milionů korun ročně. V tuto chvíli jsme už ve fázi příprav. Vznikla pracovní skupina, v jejímž rámci diskutujeme o přesných parametrech toho, co je možné malým a středním obchodníkům nabídnout. Hovoříme i s dalšími hráči na trhu, protože jde o širší iniciativu. Nyní vedeme intenzivní diskuse se zpracovatelskými bankami o tom, jak přesně tento benefit bude vypadat. Už je několik návrhů na stole a věřím, že v brzké době představíme výsledek veřejnosti.

V Polsku dostávají obchodníci do určité výše obratu terminál na dva roky bezplatně. Je tato možnost v Česku reálná?

Myšlenka projektu je v zásadě zaměřená právě na to, aby si malí a střední obchodníci mohli vyzkoušet akceptaci karet a osahat si benefity, které se jim nabízí. Ano, směřujeme k tomu, že po určitou dobu budou mít malí a střední obchodníci akceptaci karet zcela zdarma. Po skončení této doby se budou moci rozhodnout, jestli v tom hodlají pokračovat za standardních podmínek, které jim zpracovatelská banka nabídne, nebo si karty nadále akceptovat nepřejí. Osobně jsem přesvědčen, že se drtivá většina obchodníků díky pozitivní zkušenosti rozhodne pokračovat.

V Číně se dá na určitých místech platit telefonem pomocí aplikace WeChat, která obsahuje zúčtovací systémy, což může snížit nároky na transakce. Inspirujete se v zahraničí i těmito inovacemi?

Určitě, i když ne vždy v Číně. Řada trhů nám může poskytnout inspiraci. Dotkl jste se zajímavé oblasti, kterou rozvíjet chceme, a tou jsou peer-to-peer (P2P − pozn. red.) platby, ať už probíhají prostřednictvím mobilní aplikace, chatovací platformy či mobilního bankovnictví. Je to oblast, kterou bychom chtěli rozvíjet a ve které nám může být WeChat inspirací. V tuto chvíli už máme připravené řešení, které umožní třetím stranám integrovat funkcionalitu P2P plateb do svých aplikací. Bude to tak jedno z témat, na kterém budeme i v příštím roce velmi aktivně pracovat.

Jsou vůbec Češi na takové inovace připraveni?

Češi jsou na inovace v platbách připraveni velmi dobře. Česko může být právem hodnoceno jako jeden z nej­inovativnějších platebních trhů na světě. Už nám to trochu ukázala i historie, protože jsme udělali veliký krok v oblasti zavádění bezkontaktních plateb. Naše země je do dnešního dne na vrcholu globálního žebříčku jak v penetraci bezkontaktních platebních terminálů, tak v jejich reálné využívanosti. Ale nejen historie − když se podívám na to, jak Češi zareagovali na příchod digitálních plateb prostřednictvím mobilního telefonu, odezva byla velmi dobrá. Dnes jsme v zásadě v situaci, kdy už většina hlavních bank na trhu podporuje mobilní platby a počet jejich uživatelů dramaticky stoupá. V tomto případě se bavíme nejen o mobilních telefonech, ale také o chytrých hodinkách, náramcích a podobně. V tom se Česko i ve světovém srovnání pohybuje v první desítce. Takže je vidět, že Češi mají inovace rádi, a my budeme pracovat na tom, aby si jich mohli užít více i v budoucnu.

Jsou platby chytrými telefony, hodinkami nebo náramky bezpečnější než klasickou kartou? Nehrozí zneužití?

Zneužití určitě nehrozí, naopak výhodou mobilních plateb je, že velmi jednoduše a elegantně integrují funkcionality, jako například ověření plateb pomocí biometrie. Ta je uživatelsky nejpříjemnější a zároveň nejbezpečnější variantou. My jsme připraveni nabídnout i další inovace v této oblasti, které jdou nad rámec biometrie a využívají umělou inteligenci. To znamená, že ideální způsob ověření plateb do budoucna může fungovat třeba tak, že platíte mobilním zařízením a už jenom to, jakým způsobem ho držíte v ruce a jakým způsobem s ním pracujete, vás dokonale a bezpečně ověří bez nutnosti provádět další kroky. V podobných jednoduchých řešeních vidíme budoucnost.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

