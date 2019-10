V polovině září vešla v platnost nová povinnost vycházející z evropské směrnice Payment Services Directive 2 (PSD2), která má za cíl více zabezpečit platby bezkontaktními kartami. Banky tak budou muset ověřovat totožnost přísněji než dříve, a to buď při každé šesté transakci, nebo když součet plateb překročí zhruba čtyři tisíce korun od posledního silného ověření (zadání PIN). Česká národní banka před daným termínem upozornila na možný problém, že někteří uživatelé pocítí komplikace i u placení částek do 500 korun, na což dříve stačilo prosté přiložení k terminálu. Podle Romana Kotlána, výkonného ředitele Sdružení pro bankovní karty, však reálně k žádným větším komplikacím nedocházelo.

"Výskyt transakcí, které byly zamítnuty, nebyl takový, jak leckdo předpovídal," řekl Kotlán. Dodal, že provozovatelé platebních terminálů dělají maximum pro to, aby ke konci roku mělo zhruba 80 procent těchto zařízení nainstalováno nejnovější software. Na jaře 2020 by to prý mohlo být už 100 procent, čímž by se veškeré hypotetické potíže eliminovaly. Všechny terminály tak budou zvládat zobrazovat žádost o zadání PIN, pokud zákazník při platbě dosáhne limitu.

Dvoufaktorové ověřování on-line plateb

Změny se však týkají nejen platebních terminálů, ale i on-line placení kartou. Další novinku totiž představuje povinnost dvoufaktorového ověřování držitele karty. Současnou technologii 3D Secure zná téměř každý, kdo někdy něco platil na internetu − v platební bráně zadá zákazník údaje na kartě, obratem mu přijde SMS s unikátním kódem, který napíše do speciální stránky své banky, čímž dojde k jeho ověření a úspěšnému zakoupení daného produktu či služby. Novým pravidlům už ale pouhé ověření přes SMS nevyhovuje.

Směrnice nově zavádí tři skupiny bezpečnostních faktorů − vlastnictví (v drtivé většině případů se jedná o mobilní telefon, na nějž zašle banka potvrzovací SMS), znalost (heslo nebo PIN) a jedinečnost (biometrická charakteristika člověka, tedy například otisk prstu nebo systém pro rozpoznání tváře Face ID). V praxi pak bude vyžadována kombinace dvou z těchto tří faktorů. Teprve poté dojde k identifikaci klienta a platbě.

Například Česká spořitelna nebo ČSOB už na nové podmínky přistoupily. V aplikacích George klíč a Smart klíč si zákazník nastaví kromě PIN i otisk prstu nebo Face ID a vybere si, čím bude platby potvrzovat. Odpadá tím potřeba přepisovat SMS kódy. Banky v Evropské unii mají čas do konce prosince příštího roku, aby nová pravidla začaly uplatňovat. O této lhůtě rozhodl Evropský orgán pro bankovnictví v polovině října.

"V tuto chvíli startujeme komunikační kampaň zaměřenou na naše stávající klienty, jejímž cílem je zvýšit povědomí o tom, že pro potvrzování on-line plateb je George klíč metodou, která je rychlejší, jednodušší a především bezpečnější než potvrzování plateb pomocí kódů v SMS zprávách," potvrdil Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny. Jistý problém mohou představovat lidé, kteří nevlastní chytré telefony nebo si odmítají stáhnout nové aplikace. "Pro tyto klienty v průběhu roku 2020 uvedeme novou metodu pro potvrzování on-line plateb, v níž velmi pravděpodobně SMS s potvrzovacím kódem doplníme dalším unikátním kódem, který budou muset klienti pro potvrzení platby zadat," doplnil Hrubý.

Jinou možností ověřování může být, že by klient musel odpovědět na náhodně vybranou zjišťovací otázku, například "Jak se jmenoval tvůj první domácí mazlíček?". Odpovědi na takové otázky by předem vyplnil v internetovém bankovnictví.

Jednoduše v mobilu

Bezkontaktní platby na terminálech či potvrzování on-line plateb na internetu se tak pravděpodobně budou stále více přesouvat do chytrých mobilů a hodinek. Mobilní aplikace bank či digitální peněženky jako Google Pay nebo Apple Pay jsou uživatelsky přívětivé, a navíc splňují požadavky na silné ověřování. Elektronické peněženky dvou technologických gigantů podporují už i některé bankovní domy v Česku, Apple Pay nejnověji i Raiffeisenbank. "Dlouhodobě usilujeme o to, aby naši klienti měli své finance pohodlně k dispozici, v bezpečí a pod maximální kontrolou," prohlásila mluvčí Petra Kopecká. Tuto službu lze kromě kamenných obchodů používat i na internetu nebo v mobilních aplikacích.

Největším lákadlem jsou nejen rychlost a pohodlí, ale i bezpečnost. Telefon nepracuje s reálným číslem platební karty, ale pouze s jeho digitální náhradou − tokenem. Nedochází tak k předání čísla karty obchodníkovi.

Mobilem jde navíc například v České spořitelně nebo Raiffeisenbank i bezkontaktně vybírat z bankomatů. "Klienti oceňují jednoduchou aktivaci, pohodlné přidávání karet pomocí NFC technologie a rychlé platby, které lze pohodlně a bezpečně ověřovat otiskem prstu. Aplikaci budeme dále vylepšovat na základě zpětné vazby od uživatelů," uvedl Michal Bošina, produktový manažer Raiffeisenbank.

Ačkoliv je placení mobily už poměrně rozšířené, stále za tradiční metodou zaostává. "Časem mobilní telefony pravděpodobně nahradí platební karty, zřejmě ale ne v příštích několika letech. Zařízení mobilního charakteru − a v budoucnu možná i jiné věci připojené k internetu − najdou své uplatnění, ale zatím jsou karty v převaze," upozornil Kotlán. S tím souhlasí mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová. "Lze předpokládat nárůst obliby aplikací typu Apple Pay a Google Pay, protože jsou uživatelsky příjemné," domnívá se. Podle odhadů zpracovatele plateb Worldpay bude placení z mobilu v roce 2022 představovat 28 procent všech globálních plateb na pokladnách, přičemž v roce 2017 to bylo jen 17 procent.

Život bez peněženky je stále běžnější například v bohatých městech na pobřeží Číny, kde už Face ID nebo platby QR kódy fungují i v některých dopravních prostředcích nebo obchodech. Na spekulace, zda se tento trend v příštích letech uchytí i ve střední a východní Evropě, je však ještě brzy.

