Rychlý růst bezhotovostního placení na celém světě vytváří jedinečnou příležitost nabídnout širší portfolio služeb za nižší ceny než dříve. Deregulace v Evropské unii otevřela trh nebankovním firmám, které přicházejí se zajímavými inovacemi. Lidé i firmy budou vždy platit za zboží a služby − a stále častěji bezhotovostně.

Růst bezhotovostního placení sledujeme již několik desetiletí − ve světě i v Česku. Podle statistik Evropské centrální banky za rok 2018 se počet bezhotovostních transakcí v eurozóně zvýšil o 7,9 procenta na 90,7 miliardy. Platby kartami (a dalšími technologiemi, například mobilními aplikacemi) dosáhly už 46 procent všech bezhotovostních plateb, platební příkazy tvořily 23 procent a inkasa rovněž 23 procent plateb. V Česku vedly platební příkazy s 65,5 procenta. Ve Velké Británii se platební karty podílely na platebním styku skoro 70 procenty, v Dánsku dokonce 81 procenty.

Díky celosvětově rostoucím HDP a maloobchodním tržbám a zvyšující se oblibě P2P plateb (peer-to-peer, mezi dvěma fyzickými osobami) představují platební služby obrovský trh. Proto v tomto sektoru vzniklo nejvíce finančně-technologických společností (například Revolut, Monese, N26 Bank). Finanční ředitel PayPalu Dan Schulman řekl v únoru 2019 v rozhovoru pro televizní stanici CNBC, že digitální platby představují trh o velikosti okolo 100 bilionů dolarů. "Hrajeme o takto velký, zcela adresovatelný trh. Dnes z něj máme možná jedno dvě procenta… P2P platby jsou expandujícím trhem. Je to trh o mnoha stovkách mi­liard dolarů. Určitě zde neplatí, že vítěz bere vše. Myslím, že s dalším hráčem budeme žít bok po boku," uvedl Schulman.

Zpráva RBR Global Payment Cards Data and Forecasts z roku 2017 předpovídá, že v letech 2017−2023 poroste obrat plateb kartami každý rok o 10 procent. Polovinu z obratu, ale jen necelou třetinu transakcí budou vytvářet zákazníci z Asie a Tichomoří, především z Číny. Bezkontaktní mobilní platby, například za jízdenky či místenky nebo placené aplikace, rostou dvoucifernými čísly. Díky tomu klesá průměrná částka transakce. Moderní platební produkty mají potenciál nahradit i drobnou hotovost.

Nové trhy a segmenty

V Evropské unii vznikla po vydání směrnice PSD 2 v roce 2015 unikátní situace. Byla snížena odpovědnost klientů za zneužití karty (30 eur) a klesly poplatky za použití debetních a kreditních karet, čímž vzrostl zájem obchodů přijímat platby kartami. Vstup nebankovních firem zvýšil nabídku a konkurenci na trhu jak v případě platebních karet a platebních služeb, tak akceptace karet v obchodní síti. Open banking otevřel třetím stranám přístup k účtům klientů u bank (se souhlasem klientů).

Infografika Infografika Platby kartami

Vedoucí globální platební systémy Visa a Mastercard v posledních letech projevují rostoucí zájem poskytovat služby také vládám a firmám. Potvrzuje to akvizice společnosti Vocalink firmou Mastercard a společnost Earthport, kterou koupila Visa. Ve výroční zprávě za rok 2017 Mastercard uvádí: "Diverzifikujeme naše podnikání přidáním nových hráčů… spoluprací s partnery, jako jsou vlády, obchodníci, technologické společnosti… a expanzí našich schopností do nových oblastí, abychom poskytli příležitosti pro elektronické platby a získali více z platebních toků, jako jsou B2C (firma−zákazník), B2B (firma−firma) a P2P převody, včetně oblasti hromadné dopravy a výplaty vládních dávek."

Digitální obchodování

Nejrychleji rostoucí oblastí platebních služeb je digitální obchodování (digital commerce). Platebním nástrojem je už nejen platební karta, ale také mobilní aplikace (Apple Pay, Google Pay a další) a připojená zařízení. Elektronické peněženky od Applu nebo Googlu či mobilní aplikace vydavatele "karty" velmi zjednodušují registraci fyzické i virtuální karty pro mobilní platby. Oběma technologickým gigantům to přináší skvělé obchodní příležitosti. Výhody popsal finanční ředitel PayPalu Dan Shulman: "Pokud platbu dokážete provést celou digitálně, uděláte to mnohem levněji a nemusíte čekat tři dny, až k vám dorazí peníze. Můžete to udělat okamžitě."

Platebním terminálem se pak může stát řada technických zařízení, která jsme si ještě před několika lety nedokázali ani představit. Díky internetu věcí může téměř libovolné zařízení iniciovat platební transakci (například lednička automaticky doplní zásoby potravin). Takových připojených zařízení bylo v roce 2018 na světě šest miliard, do roku 2021 má jejich počet dosáhnout 20 miliard.

Infografika Infografika Platební karty v Česku

Mění se také způsob nakupování a placení. Nakupování on-line roste čtyřikrát rychleji než nákupy v obchodech. Mění se i proces nákupu, který může být zahájen on-line, ale dokončen v obchodě nebo obráceně. Bezhotovostní placení v e-shopech celosvětově dále usnadní technická specifikace Secure Remote Commerce (SRC). Tu vydala společnost ­EMVCo, již rovným dílem vlastní American Express, Discover, JCB, Master­card, Union Pay a Visa.

Rostoucí tlak na rychlost provedení platby, co nejnižší provozní náklady a vysokou bezpečnost vede již delší dobu k seriózním analýzám využití digitálních peněz nebo technologie decentralizované databáze blockchain. Například v roce 2018 Mastercard investoval do testování kryptoměny ethereum. Distribuovaná technologie blockchainu by měla snížit náklady placení a zvýšit jeho bezpečnost.

Zvyšování bezpečnosti

Rychle rostoucí bezhotovostní placení vyžaduje i změnu ověření, že s platebním nástrojem disponuje oprávněný uživatel. Znalost PIN nebo kódu 3D Secure již nemusí být dostatečnou ochranou. Bezpečnostní technologie se proto dále zdokonalují a stoupají i požadavky regulátorů. Evropský parlament směrnicí PSD 2 nařídil od září 2019 zavést bezpečnější systém ověření totožnosti držitele platebního nástroje SCA − Strong Customer Authentication.

Platební transakce se budou muset ověřovat nejméně dvěma prvky ze tří skupin. Jde o něco, co klient zná (například PIN), co má ve svých rukou (mobil, čipová karta) nebo co je spojeno přímo s ním (otisk prstu, hlas, tvář). Cílem je zvýšit bezpečnost, ale přitom nesnížit komfort placení pro zákazníky. Pomoci tomu mohou platební aplikace v mobilu spojené s identifikací zákazníka (PIN, otisk prstu, obraz tváře), analýza jeho předchozího nákupního chování nebo biometrické karty.

Platby v reálném čase

Zatímco od 90. let minulého století se platební karty a e-commerce rychle rozvíjely a umožnily zákazníkům například v reálném čase objednat a zaplatit letenku a získat do mobilního telefonu palubní vstupenku, platební systémy bank významně zaostaly. Vnitrostátní bankovní převody sice zákazníci mohou zadat on-line, ale provedeny jsou obvykle na konci dne. Podobné to bylo i u mezinárodních plateb SWIFT a SEPA, u kterých banky obvykle účtují vysoké poplatky.

Pomalost bankovních převodů vedla k nabídce rychlých plateb Mastercard MoneySend, Visa Direct, Western ­Union nebo Vocalink. Řada fintech společností se zaměřila na rychlé platby zdarma nebo za nízké poplatky. To vedlo nakonec i k modernizaci bankovních platebních systémů SWIFT (Global Payments Initiative) a SEPA (Instant Credit Transfer). Od roku 2019 zavádí okamžité platby také zúčtovací centrum ČNB. Tyto platby budou do určité míry konkurovat platbám kartami v e-shopech.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.