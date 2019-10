Výroba Strážnických brambůrků je, jak by mohl vyjádřit návštěvník areálu, vcelku transparentní. Skrz velké skleněné okno je z místnosti nad výrobou vidět téměř celá linka. Brambory se na levé straně haly nasypou na pás a dál se o ně starají stroje − zbaví je hlíny a kamínků, oškrábou, rozpůlí, nasekají na plátky, omyjí, usuší, protáhnou fritézou, ještě teplé obalí v soli či jim dodají příchuť a nasypou do sáčků. I ty vloží do krabic robotická ruka.

