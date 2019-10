Na velkoobchodní cenu elektřiny nemá samo Česko rozhodující vliv. A to i když se v cenících tradičních i alternativních dodavatelů dočteme, že "cena silové elektřiny se odvíjí od cen na Energetické burze Praha a kopíruje jejich vývoj". Tyto ceny totiž zase z velké části následují to, co se děje na burze v Lipsku, kde se dělají výrazně větší obchody.

Dražší silová elektřina je tak pro Čechy něco jako vyšší moc. Právě nyní to zažívá většina domácností v zemi. I když volily svůj tarif předvídavě a cenu si na pár let zafixovaly, vyššímu účtu nakonec neutečou.

Vzhledem k velikosti Česka nelze s vážnou tváři tvrdit, že by mohlo s cenou silové elektřiny pohnout díky vlastním investicím do nových zdrojů. Co ale Česko, respektive jeho politici a úředníci, může ovlivnit, jsou příplatky ke spotřebované elektřině. Ty jsou na účtu za elektřinu hodně viditelné. Průšvih zaviněný tím, že stát "solárníkům" garantoval vysoké výkupní ceny i v dobách, kdy cena fotovoltaických panelů prudce klesala, platíme všichni a ještě dlouho budeme. Stát s tím přes všechny proklamace nic nesvede. Že prezident Zeman občas do tématu zaryje a vyžádá si pomoc právníků ČEZ ( korporace, která na solární horečce též vydělala a hlavně pomohla vydělat jiným), nemá větší význam než poskytnout kouřovou clonu. Výstup je nula.

Současná vláda se po prezidentově vzoru zamilovala do jádra. Premiér Andrej Babiš už se nechal slyšet, že kvůli financování nového bloku v Dukovanech klidně poruší evropské právo, ministr průmyslu Karel Havlíček včera tvrdil muziku předpovědí, že už od roku 2030 začneme být závislí na dovozu elektřiny. Informační ofenziva opřená o dva scénáře společnosti ČEPS (oba počítají s tím, že životnost Dukovan se neprodlouží!) má zřejmě za cíl připravit veřejnost na to, že si bude muset připlatit i za "nezbytné" nové jaderné bloky. Ovšem stále chybí to zásadní: realistický odhad nákladů. Ministr Havlíček by s ním měl konečně přijít, i s rizikem, že popularita jádra poněkud opadne.

