Obálka, kterou drží v ruce, je několikrát přehnutá, trochu pomuchlaná a v rozích se začíná drolit. Trčí z ní dva dráty jako pár vyčesaných vlasů. Pete Worden má pobavený výraz ve tváři: "Teď koukejte, tohle je naše vesmírná loď." V prstech najednou drží ještě jednu, menší, tentokrát plastovou obálku, nebo spíš zapínací sáček, v němž se blýská zelený čip centimetr na centimetr s mnoha zlacenými obvody. "Vlastně to, co poletí bádat do souhvězdí Alfa Centauri, bude asi ještě menší," rozesměje se devětašedesátiletý Američan.