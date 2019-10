Stavební a demoliční odpad, který dnes končí na skládkách, haldách nebo je v lepším případě využíván pro zasypávání děr a formování terénu, by v budoucnu mohl najít plnohodnotné využití ve stavebnictví. Stavět by se z něj mohly i nové budovy. Jednalo by se o převrat ve stavebnictví. Technologie na to již existují, finanční opodstatnění také, jedinou překážkou jsou stavební normy, které dnes využití suti v betonov­ých konstrukcích staveb neumožňují.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už pracuje na návrhu nové národní normy, která by to měla změnit. HN to potvrdila jeho mluvčí Štěpánka Filipová. "Předpokládáme, že by se nová česká technická norma pro betony s recyklovaným kamenivem mohla zavést v roce 2020," uvedla.