Lidé se nebojí mířit na vedoucí pozice v čím dál nižším věku. Podle šéfa nadnárodní headhunterské společnosti Stanton Chase Mickeyho Matthewse se právě díky nim mění firemní prostředí i způsob, jakým personalisté lidi do managementu hledají. Není výjimkou, že vhodného kandidáta na obchodního ředitele do firmy v Tokiu najdete ve Švýcarsku. Pro to, aby takovou práci vzali, ale potřebují mít jistotu, že kariérně porostou a jejich pracovní výsledky budou vidět. Pak nemají problém se přestěhovat na druhý konec světa, říká Matthews.