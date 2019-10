Pět let pracovala Zdeňka Krejčíková jako náborářka pro společnost Seznam. Poté přestoupila na obdobnou pozici do softwarové společnosti, kde měla na starosti nabírání IT specialistů. "Na začátku jsem chtěla nábor dělat úplně stejně, jako jsem byla zvyklá ve své první práci. Jednoduše jsem se rozhodla, že budu oslovovat kandidáty − je jedno, na jakou pozici, a je jedno, zda je přijímám do Seznamu, nebo do své současné práce, tedy společnosti CN Group. A najednou jsem zjistila, že mi to nefunguje," vzpomíná HR specialistka, která si tímto uvědomila, jak je práce personalistů různorodá a jak se v posledních letech proměňuje.

Správný pracovník z oddělení lidských zdrojů se v současnosti musí naučit být partnerem celé společnosti. Potřebuje budovat vztahy s manažery a znát hodnoty zaměstnanců a umět s nimi pracovat, pokračuje Krejčíková, která za rok 2018 získala ocenění Recruiter roku. "Celé odvětví HR je stále úžeji spjaté s marketingem," dodává během své přednášky na konferenci HR & Development Forum. Na mysli má fakt, že při současném nedostatku lidí se firmy stále více předhání, čím a jak kandidáty oslovit. Náboráři proto vymýšlejí různé způsoby, jak se odlišit a "prodat" svoji značku uchazečům například pomocí různých videí a vizuálních prezentací firmy a jejího fungování například na sociálních sítích typu Instagram.