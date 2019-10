Komiks Watchmen patří k dílům, která jsou čtenářům schopná převrátit vnitřní svět naruby. To se stalo také jednomu z nejžádanějších scenáristů dneška − Damonu Lindelofovi, autorovi seriálů Ztraceni a Pozůstalí či scénáře ke snímku Prometheus. "Když se ten komiks v půlce 80. let objevil, naprosto změnil vše, co do té doby o komiksech platilo. To jsem coby třináctiletý chlapec netušil, jen jsem věděl, že čtu něco, čeho mám plnou hlavu," prozrazuje v hotelovém pokoji uprostřed Manhattanu a dodává: "Když za mnou HBO přišla s nápadem, zda bych je pro ně nechtěl udělat jako seriál, nejprve jsem se zalekl. Pro mě jsou Watchmeni největším dílem populární kultury všech dob."