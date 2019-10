Když se dělají seznamy nejdůležitějších komiksů, nikdy v nich nechybí rozsáhlá kniha scenáristy Alana Moorea Watchmen. Moore spolu s kreslířem Davem Gibbonsem v roce 1986 proměnil superhrdinský žánr, považovaný za chlapecké čtivo, v temné podobenství, v němž byla jen tenká hranice mezi hrdiny a padouchy. Komiks pulzující dobovými strachy ze studené války nyní stanice HBO přetvořila v nákladný seriál, který vysílá od 20. října. Svébytné pokračování odehrávající se v alternativní současnosti hovoří o aktuálních společenských paranoiách a bezkonkurenčně nejzábavnější postavu v něm ztvárnil oscarový herec Jeremy Irons. Zatímco svět se v seriálu mění v temné místo, v němž neexistují mnohé moderní technologie, Ironsův superhrdina ve výslužbě cválá zdánlivě mimo dění na koni, uzavřen na svém panství, podoben dekadentnímu šlechtici.

HN: Jak vám tvůrce seriálu Damon Lindelof popsal vaši postavu, bývalého superhrdinu Ozymandiase?

Už během prvního oběda sršel entuziasmem, byl o Watchmenech schopný mluvit hodiny, a já o nich nevěděl nic. Neřekl mi ale ani slovo o tom, co se s mojí postavou stane. Popsal mi Ozymandiase jako superhrdinu na penzi, který žije na zvláštním místě a touží odsud uniknout.

HN: V komiksu je Ozymandias popsán jako nejinteligentnější žijící člověk. Jak se dá na takovou roli připravit?

To nejde, to by byl bláznivý cíl. Pak si ale uvědomíte, že stejně žije ve světě bez technologií. Takže jsem neměl šanci ten jeho supermozek nějak moc uplatnit. Navíc si nejsem jistý, nakolik to v předloze má či nemá být ironická charakteristika. Mám takové podezření, že to tak bylo míněno.