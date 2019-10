Cristi Puiu

Rumunský režisér a scenárista je považován za iniciátora rumunské nové vlny a za jednoho z nejvýznamnějších současných evropských filmařů. Natočil oceňované snímky Smrt pana Lazaresca či Aurora. Poslední Sieranevada se v roce 2016 ucházela o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů.

Sergej Dvorcevoj

V dílech Sergeje Dvorcevoje jako by nebyly hranice mezi dokumentárním a hraným. Jeho doménou jsou dlouhé ruční záběry a hluboký zájem o důstojnost lidí na okraji společnosti. Soustředěně realisticky zobrazuje sociální a ekonomickou situaci svých hrdinů, žijících v Kazachstánu a v Rusku.

Andrea Lissoni

Je hlavním kurátorem sbírek mezinárodního umění v Tate Modern v Londýně. Mezi lety 2009 a 2013 působil jako kurátor v Hangar Bicocca Milan. Spoluzakládal nezávislou uměleckou síť Xing. V Tate Modern zahájil roční program Cinema, koncipovaný jako výstava, která se odehrává po celý rok.

Bára Jíchová Tyson

Bára Jíchová Tyson je česká výtvarnice a dokumentaristka, která od roku 2002 žije v USA, kde vystudovala filmovou tvorbu na Massachusetts College of Art and Design. Na amerických festivalech se v roce 2016 promítal její krátký snímek The Hatch House. Do Ji.hlavy přiveze novinku Hovory o nevěře, která originálně nahlíží na důležité téma.

