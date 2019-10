Environmentalismus je podle některých kritiků dnešních ekologických aktivit jen zrovna v módě. Americký host letošní, stále se rozrůstající jihlavské platformy Inspirační fórum Bill McKibben přijede coby živý důkaz, že už je "v módě" pěknou řádku let. A možná právě on by mohl být v oblasti ekologie považován za módního gurua. McKibben se tématu začal věnovat na počátku 80. let minulého století a první kniha o klimatické změně nazvaná Konec přírody mu vyšla v roce 1989. V roce bouřlivých politických změn napříč Evropou varoval před změnou mnohem méně pozitivní.