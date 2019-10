Reprosoustavy s vysokým rozlišením

Německá značka Magnat se v Česku po roce 1989 prosadila primárně jako výrobce ozvučení pro domácí kina, kořeny má ale audiofilské. S novou řadou reprosoustav Magnat Signature 500 se k nim hlásí i v podpoře hi-res audia. Nejvyšší čtyřpásmový model Signature 507 dokáže zahrát tóny v rozsahu 23 − 53 000 Hz. Cenově se Magnat drží nízko, pár sloupových reprosoustav Signature 507 přijde na 28 tisíc korun, menší regálové Signature 503 stojí 11 990 korun.

3D tisk trochu jinak

3D tiskárna DeltiQ 2 používá technologii označovanou jako Delta Kinetics se třemi rameny, jež drží tiskovou hlavu. Foto: archiv výrobce

Original Prusa Josefa Průši patří mezi vůbec nejpopulárnější 3D tiskárny na světě, nejsou to ale jediná česká zařízení tohoto druhu. Společnost Trilab letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ukázala druhou generaci své tiskárny DeltiQ, která používá technologii označovanou jako Delta Kinetics se třemi rameny, jež drží tiskovou hlavu. Díky tomu, že se pohybuje pouze tisková hlava, a nikoliv samotný tištěný objekt, by měl být tisk přesnější a rychlejší. DeltiQ 2 zvládá tisk různými materiály nebo barvami najednou. Cena nové tiskárny začíná na 55 000 korun bez DPH. Trilab míří pouze na firemní zákazníky, mezi které patří Continental nebo sklářská firma Lasvit.

Grid: Znovu na startovní čáře

V nabídce hry s prostým názvem Grid je stovka závodů v různých třídách vozidel od cestovních přes rallye až po vůz F1 Renault R26 Fernanda Alonsa, který se podílel na vývoji hry jako konzultant. Foto: archiv výrobce

Závodní herní série Grid má za sebou víc než dvacet let dlouhou historii a po dvou posledních, nepříliš nepovedených dílech si chce napravit reputaci. V nabídce hry s prostým názvem Grid je stovka závodů v různých třídách vozidel od cestovních přes rallye až po vůz F1 Renault R26 Fernanda Alonsa, který se podílel na vývoji hry jako konzultant. Grid má zatím 12 lokací celkem s 80 variantami okruhů a "jen" 60 vozů, další do hry přibudou v následujících měsících. To hlavní je povedený jízdní model a grafika, která je minimálně srovnatelná s Forzou Horizon 4. Grid láká i na podporu desítek různých volantů, se kterými je simulace ještě přesvědčivější.

