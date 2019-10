Surrealista Man Ray se nejvíce proslavil jako malíř a fotograf. Až do 80. let minulého století se mělo za to, že za svůj život natočil pouhé čtyři filmy. Až pak se v pozůstalosti jeho přítelkyně Ady Fidelinové našly další snímky, rozšiřující pohled na jeho tvorbu.