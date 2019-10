Červ v polévce nebo šváb zapečený v chlebu by dnes vedl leda ke stížnostem, v dohledné době se to ale může změnit. "Nejpozději do poloviny tohoto století bude nutné na Zemi nakrmit devět miliard úst a vůbec není jisté, jestli produkce potravin poroste stejně rychle jako populace planety," říká molekulární biolog a vědecký publicista Javier Yanes pro server OpenMind. Zmiňuje ale také problém produkce skleníkových plynů. Podle organizace United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) celých 26 procent souše zabírají pastviny pro hospodářská zvířata a na 33 procentech orné půdy se pěstují plodiny pro výrobu jejich krmiv. Tyto aktivity mají na svědomí produkci 18 procent skleníkových plynů − a navíc vedou ke kácení lesů, což dál zhoršuje klima. "Zdánlivě neřešitelný problém přitom může být vyřešen jednoduchou cestou: nahradit živočišnou složku naší stravy něčím jiným. Konkrétně bezobratlými tvory, především hmyzem," dodává Yanes.