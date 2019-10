Londýnské muzeum vědy ročně přivítá přes tři miliony návštěvníků. Přitahují je sem unikáty jako nejstarší dochovaná parní lokomotiva nebo první tryskový motor. Až do ledna v něm teď narazí i na snímky českého fotografa Viktora Sýkory, který se probojoval do finále soutěže Science Photographer Awards 2019. V britské metropoli budou k vidění dva jeho vědecké a současně umělecky cenné záběry: hlava samičky roháče obecného a pár semen vrbovky malokvěté.

Viktor Sýkora pracuje na 1. lékařské fakultě UK a vystudoval molekulární biologii, takže mu je pohled přes mikroskop blízký: "Používám jak optické mikroskopy, tak ty elektronové, jejichž snímky je následně třeba dobarvovat." Přiznává, že pestrobarevné snímky parazitů nebo záběry hmyzích hlav jsou do značné míry fikce − ve skutečnosti bývají tyto objekty jednobarevné a až dodatečně se kolorují. "Černobílé obrázky by byly fádní, a tak se pro populárně-vědecké a umělecké využití běžně upravují. Výjimkou jsou snímky určené do odborných článků, u těch jsou jakékoliv úpravy nepřípustné," říká.

Vědecké fotografii se věnuje posledních zhruba 15 let a už v ní dosáhl řady úspěchů − jeho mikrofotografii semen divoké mrkve otiskla celosvětová mutace časopisu National Geographic, v nakladatelství Academia mu vyšly dvě knihy, v Německu získal titul nejlepšího autora vědecké fotografie, prestižní magazín Science ocenil jeho dvojsnímek kombinující rentgenové záběry s elektronovým mikroskopem. "Rád zkouším nové věci a experimentuji. Poslední měsíce jsem ale měl na focení strašně málo času," omlouvá se Sýkora s tím, že ani záběr samičky roháče, který se v soutěži pořádané Královskou fotografickou společností zařadil mezi deset finalistů, není letošního data.

Fotogalerie Fotogalerie Modelky a modelové skrytého světa

Jak dlouho vlastně takový snímek vzniká? Jak se aranžuje mikrosvět? "Je to hodně zdlouhavá práce. Když máte třeba zrnko pylu nebo roztoče, nejprve ho musíte naložit do stoprocentního alkoholu. Po vysušení ho připevníte na kovovou destičku a pozlatíte. Teprve pak můžete vzorek vložit do elektronového mikroskopu a fotografovat. A když máte fotku, strávíte dlouhé hodiny její úpravou − barvíte chloupek po chloupku."