Ze Slunce prýští proud nabitých částic. Zaplavují celou sluneční soustavu. Vědci jevu říkají sluneční vítr. Dosud přesně nevědí, jak vzniká nebo jak se šíří k Zemi. To má objasnit sonda Solar Orbiter, společný projekt Evropské kosmické agentury (ESA) a amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Po mnoha letech příprav je nyní sonda připravena ke startu. Dnes ji mohou novináři naposledy vidět v testovacím centru IABG poblíž Mnichova, kde procházela testováním. Pak bude přepravena do Kennedyho kosmického střediska na Floridě, odkud 6. února vzlétne a dva roky poletí co nejblíže ke Slunci. Sonda ponese 10 vědeckých přístrojů. Na vývoji čtyř z nich se podíleli čeští vědci z Astronomického ústavu AV, Ústavu fyziky atmosféry AV a z Matematicko­-fyzikální fakulty UK. Zapojila se i kroměřížská firma CSRC a turnovské výzkumné centrum Toptec.

