Posledních pět let odpočíval, stáhl se do ústraní a spíš "po špetkách sypal" nové skladby na internet. Když na to ale přišlo, vyskočil ze tmy a proškolil generačně starší rapovou skupinu PSH nebo hravě "sundal" zástupce nejmladší vlny. Rapová válka probíhala především on-line, znepřátelené strany si vyměnily několik "diss tracků", tedy zhudebněných urážek. Poslední slovo ale vždy měl Hugo Toxxx, což jen potvrzuje jeho jedinečné místo na zdejší rapové scéně. "Všechno tohle byl jenom trénink," ohlíží se teď šestatřicetiletý raper, vlastním jménem Jan Daněk. A když v jedné z nejnovějších skladeb Na můj krk tvrdí, že "není nikdo z mý generace fresh, jako jsem já", nedá se to rozporovat.