S krizemi musíme bojovat, nelze spoléhat na to, že trh vyřeší úplně vše. To je podle historika Jakuba Rákosníka poučení, které si svět vzal z velké hospodářské krize. Od ní tento měsíc uplyne 90 let. Za počátek krize bývá tradičně označován krach na newyorské burze z 24. října 1929.

HN: V názvu jedné z vašich knih stojí, že kapitalismus byl na kolenou. Proč krize přinesla tak obrovské pochybnosti o tom, jestli je kapitalismus tím správným systémem?

Ve třicátých letech převažovalo mínění, že kapitalismus selhává. Hospodářství se propadalo, prudce klesala obchodní výměna a vina byla dávána neregulovanému trhu. Proto získávaly popularitu názory, že je nutné hledat novou podobu uspořádání ekonomických vztahů.