Lidé, kteří si nyní chtějí vzít hypotéku, oproti začátku roku výrazně ušetří na úrocích. Poté co loni hypotéky výrazně zdražovaly, se letos trend otočil a od ledna ceny klesají. Zatímco na začátku roku byla průměrná sazba tři procenta, nyní už je to méně než 2,5 procenta. Ukazují to data Fincentrum Hypoindexu.

